كلام فى الكورة
باسم مرسي ليلا كورة: وقعت مع المجد الليبي لمدة موسم.. وأطمح أن أكون إضافة للفريق

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

02:49 م 18/10/2025
باسم مرسي

باسم مرسي

عبر باسم مرسي، عن سعادته بالانضمام إلى فريق المجد الليبي، خلال الوقت الراهن، استعدادًا لقادم المنافسات بالموسم المقبل.

وأعلن نادي المجد الليبي، عن تعاقده مع اللاعب المصري باسم مرسي، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الفترة الحالية.

تصريحات باسم مرسي

أدلى باسم مرسي، لاعب المجد الليبي، بتصريحات عبر "يلا كورة"، قائلًا: "وقعت لمدة موسم مع فريق المجد الليبي، وطموحي أن أكون إضافة قوية للفريق ونصعد لدورة التتويج السداسي".

وأكمل باسم مرسي: "وكيلي طارق عبد ربه بذل مجهود كبير معي، وأتمنى أن تكون التجربة قوية ومميزة وأن أعود من جديد عن طريق المجد".

وأتم لاعب المجد الليبي، حديثه معبرًا عن سعادته بخوض تجربة الاحتراف، قائلًا: " سعيد بهذه الخطوة للغاية".

تجربة احترافية لباسم مرسي

يخوض باسم مرسي التجربة الاحترافية الثانية له خارج الدوري المصري، إذ سبق وأن ارتدى قميص نادي لاريسا اليوناني في 5 مباريات فقط، ولم يتمكن المهاجم من هز الشباك في تلك الرحلة القصيرة.

وسبق وأن ارتدى باسم مرسي قميص أندية عديدة، أبرزها الزمالك، الإسماعيلي، البنك الأهلي، طلائع الجيش، سموحة، سيراميكا كليوباترا، مصر المقاصة، والإنتاج الحربي.

الدوري الليبي باسم مرسي المجد الليبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

