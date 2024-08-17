المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مشكلة طبية تهدد حلم بونيفاس بالانضمام إلى ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:40 م 23/08/2025
بونيفاس

فيكتور بونيفاس

أكمل المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله المحتمل إلى نادي ميلان الإيطالي، لكن تقارير صحفية جديدة كشفت عن قلق الروسونيري بشأن حالة ركبة اللاعب اليمنى، مما دفع النادي لإعادة تقييم الصفقة.

وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، كشفت الفحوصات الطبية عن مشكلة محتملة في ركبة بونيفاس، مما أثار تساؤلات حول لياقته البدنية.

ومن المتوقع أن يتخذ ميلان قراره النهائي خلال الـ24 ساعة القادمة بشأن المضي قدمًا في ضم مهاجم باير ليفركوزن أو البحث عن خيارات أخرى.

وذكرت الصحيفة أن ميلان يدرس التعاقد مع مهاجم سبورتينج كونراد هاردر كبديل محتمل، فيما تم اقتراح أسماء أخرى مثل راسموس هوجلوند (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جاكسون (تشيلسي)، وبريل إمبولو كمرشحين لتعزيز خط الهجوم.

على الرغم من أن بونيفاس لا يزال المرشح الأبرز للانضمام إلى الروسونيري، إلا أن النادي يسعى للتفاوض مع ليفركوزن لخفض تكلفة الصفقة، التي تشمل إعارة مع خيار الشراء.

وفي ظل الإمكانيات المالية المحدودة للنادي، يبدو من غير المرجح أن يتعاقد ميلان مع أكثر من مهاجم في الوقت الحالي.

ميلان
ميلان
ميلان باير ليفركوزن نيكولاس جاكسون فيكتور بونيفاس راسموس هوجلوند

