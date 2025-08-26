جيمي فاردي.. هل يكتب الفصل الأخير في الدوري الإيطالي؟

يواصل المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، أسطورة ليستر سيتي، البحث عن وجهة جديدة بعد انتهاء عقده مع ناديه هذا الصيف، حيث لم يعلن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا اعتزاله بعد.

كريمونيزي يسعى لخطف جيمي فاردي

وبحسب تقارير قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن نادي كريمونيزي الإيطالي أجرى اتصالات أولية لضم النجم الإنجليزي.

ويعتبر فاردي، الذي سجل 200 هدف وقدم 71 تمريرة حاسمة في 500 مباراة مع ليستر، رمزًا للنادي الإنجليزي بعد مسيرة حافلة.

ويبدو أن التحدي القادم قد يكون في الدوري الإيطالي، حيث يسعى كريمونيزي، الصاعد حديثًا إلى السيري آ، لتعزيز صفوفه بالخبرة الهجومية لفاردي.

كريمونيزي يتحدى الأندية الإنجليزية

النادي اللومباردي بدأ موسمه بقوة، محققًا فوزًا مفاجئًا على ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية.

ورغم الاهتمام الإيطالي، يواجه كريمونيزي منافسة قوية من أندية إنجليزية وأخرى من الدوري الأمريكي، تسعى بدورها للتعاقد مع اللاعب الدولي السابق (26 مباراة، 7 أهداف).