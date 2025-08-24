أصبحت صفقة المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، لاعب فريق باير ليفركوزن، إلى صفوف ميلان مهددة بالفشل بسبب الفحوصات الطبية، إلى جانب تاريخ اللاعب من حيث الإصابات العضلية.

وشهدت الأيام الماضية تواجد المهاجم النيجيري في إيطاليا من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، حيث تم الاتفاق على استعارة صاحب الـ24 عامًا مقابل 5 ملايين يورو، مع وضع بند إمكانية الشراء مقابل 24 مليون يورو.

ماذا حدث؟

بحسب صحيفة "لاجازيتا"، فإن بونيفاس تواجد في مدينة ميلانو يوم الجمعة، حيث خضع لفحص طبي في مستشفى "لا مادونينا"، ثم تقييم لياقته البدنية في "سنترو أمبروسيانو".

النادي الإيطالي لم يكتفِ بذلك الأمر، حيث أجرى اللاعب فحوصات إضافية في مستشفى "جالياتزي" مع أحد أطباء العظام، كما تم إجراء فحص رابع أمس السبت.

وتعود هذه الخطوة إلى إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال فترة احترافه في النرويج مع نادي بودو جليمت، ثم عانى من مشاكل عضلية مع باير ليفركوزن.

وكان المهاجم النيجيري قد انضم إلى صفوف باير ليفركوزن قبل عامين من فريق سانت جيلواز، في صفقة مالية قُدِّرت بـ23 مليون يورو.

وشارك بونيفاس في 61 مباراة مع باير ليفركوزن منذ انضمامه، حيث سجل 32 هدفًا، إلى جانب صناعته 12 تمريرة حاسمة.

توضيح رسمي

كشف سيمون رولفز، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، عن موقف ناديه من عملية انتقال بونيفاس إلى ميلان.

وقال المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن: "إذا عاد بونيفاس إلى ليفركوزن، فستُلغى صفقة ميلان.. هذا ليس سرًا كبيرًا".

وأضاف لصحيفة "بيلد": "إعادة التفاوض على الصفقة؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث، حالته البدنية تحسنت مقارنة بالبداية".