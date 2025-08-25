أدان نادي يوفنتوس الإيطالي تعرض لاعبه الأمريكي ويستون ماكيني، لإساءة عنصرية في مباراة بارما في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس فاز على بارما 2-0 مساء أمس الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وأوضح يوفنتوس في بيان رسمي أن ماكيني "تعرض لهتافات عنصرية قادمة من أفراد في مدرجات فريق بارما أثناء قيام اللاعب بعمليات الإحماء مع زملائه في الملعب".

وأضاف بيان يوفنتوس: "ندين يدين بشدة هذه الواقعة، وأي شكل من أشكال العنصرية، وسنتعاون بشكل كامل مع الجهات المسؤولة لتحديد المتورطين".

جدير بالذكر أن ماكيني انضم لصفوف يوفنتوس في 2020، وشارك بديلا في الدقائق الأخيرة أمام بارما.

وسبق أن تعرض نادي فيورنتينا لعقوبة في عام 2023 بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه مع إيقاف التنفيذ، بعدما وجهت جماهيره إساءات عنصرية لماكيني ولاعبين آخرين من يوفنتوس.

