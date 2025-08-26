رسميا.. ماتيتش ينضم إلى ساسولو الإيطالي

أعلن نادي ساسولو المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي عن تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم نيمانيا ماتيتش.

وكان ماتيتش قد رحل عن أولمبيك ليون الفرنسي قبل أسبوعين تقريبا، بعدما توصلا إلى اتفاق "ودي" أنهى بموجبه العقد الذي كان يربطه به حتى 30 يونيو 2026.

وأكد ساسولو في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع ماتيتش حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التجديد التلقائي للموسم التالي عند استيفاء شروط تعاقدية محددة.

وأشار ساسولو إلى أن مسيرة اللاعب صاحب الـ37 عاما "تزخر بأرقام وألقاب استثنائية"، مشيرا إلى أنه يُعد اللاعب الأكثر تتويجا بين لاعبي الفريق حاليا.

جدير بالذكر أن ماتيتش، نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين سابقا، خاض تجربة في الدوري الإيطالي مع نادي روما في موسم 2022-2023 قبل رحيله إلى ليون.

