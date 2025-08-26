المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. ماتيتش ينضم إلى ساسولو الإيطالي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:09 م 26/08/2025
نيمانيا ماتيتش

نيمانيا ماتيتش

أعلن نادي ساسولو المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي عن تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم نيمانيا ماتيتش.

وكان ماتيتش قد رحل عن أولمبيك ليون الفرنسي قبل أسبوعين تقريبا، بعدما توصلا إلى اتفاق "ودي" أنهى بموجبه العقد الذي كان يربطه به حتى 30 يونيو 2026.

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي

وأكد ساسولو في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع ماتيتش حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التجديد التلقائي للموسم التالي عند استيفاء شروط تعاقدية محددة.

وأشار ساسولو إلى أن مسيرة اللاعب صاحب الـ37 عاما "تزخر بأرقام وألقاب استثنائية"، مشيرا إلى أنه يُعد اللاعب الأكثر تتويجا بين لاعبي الفريق حاليا.

نيوكاسل ضد ليفربول.. ريو نجوموها يقتحم تاريخ الريدز

جدير بالذكر أن ماتيتش، نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين سابقا، خاض تجربة في الدوري الإيطالي مع نادي روما في موسم 2022-2023 قبل رحيله إلى ليون.

الدوري الإيطالي ساسولو نيمانيا ماتيتش

