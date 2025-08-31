المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاوتارو يتمسك بإنتر.. محاولة إنجليزية تصطدم بجدار الرفض

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:55 م 28/08/2025
لاوتارو

المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية، الخميس، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تقدم بمحاولة غير ناجحة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض منذ البداية.

وكيل لاوتارو يرفض مناقشة العرض الإنجليزي

وبحسب ما أوردته قناة "فوكس سبورتس" الأرجنتينية عبر موقع كالتشيو ميركاتو، حاول نيوكاسل التواصل مع وكيل اللاعب، أليخاندرو كامانو، في ظل بحث النادي عن بدائل محتملة للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الذي يثار الجدل حول مستقبله قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

قلق في ميلان بعد إصابة أغلى صفقات الدوري الإيطالي

لكن التقارير أكدت أن وكيل لاوتارو لم يبد أي تجاوب مع العرض الإنجليزي، بل رفض حتى مناقشته، مفضلًا استمرار موكله مع إنتر.

وقال كامانو في تصريحات نقلها كالتشيو ميركاتو: "لاوتارو يلعب مع إنتر، الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه قائد النيراتزوري وهو سعيد هنا، هناك بعض الأسئلة التي لا تحتاج إلى إجابات".

الهداف الأرجنتيني ضمن المرشحين للكرة الذهبية

ويعد المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا ركيزة أساسية في إنتر، حيث كان هداف الفريق في المواسم الأربعة الأخيرة بجميع المسابقات، ولا يبدي أي نية للرحيل عن النادي.

للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

الجدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز يتواجد ضمن القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية 2025، ممثلًا الدوري الإيطالي إلى جانب زميله دينزل دومفريس (إنتر)، ولاعب وسط نابولي سكوت مكتوميناي.

مباراة إنتر ميلان القادمة
نيوكاسل يونايتد إنتر لاوتارو مارتينيز

