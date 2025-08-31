المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

رسميًا.. أولمبياكوس يعلن ضم مهدي طارمي من إنتر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:42 م 31/08/2025
مهدي طارمي مهاجم أولمبياكوس

مهدي طارمي مهاجم أولمبياكوس الجديد

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

تقارير تكشف قيمة انتقال مهدي طارمي لصفوف أولمبياكوس

وكشف أولمبياكوس في بيان عبر موقعه الرسمي، عن ضم المهاجم الدولي الإيراني، الذي مثل من قبل نادي بورتو البرتغالي، ثم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ملف دفاع إنتر.. مؤجل حتى إشعار آخر

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 2.5 مليون يورو، بعدما أصبح طارمي خارج حسابات إنتر عقب نهاية الموسم الماضي.

أرقام مهدي طارمي مع إنتر ميلان

وشارك طارمي في 43 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

مهدي طارمي يرفض عرضين من الدوري البرازيلي

من عام 2020 إلى عام 2024، ارتدى قميص بورتو، وشارك في 182 مباراة، سجل فيها 91 هدفًا وقدّم 56 تمريرة حاسمة، وحصد عدة ألقاب بقميص النادي البرتغالي.

في موسم 2020-2021، ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، واختير هدفه الرائع ضد تشيلسي، كأفضل هدف في ذلك الموسم بدوري الأبطال.

مباراة إنتر ميلان القادمة
إنتر ميلان أولمبياكوس مهدي طارمي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

