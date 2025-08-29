المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف دفاع إنتر.. مؤجل حتى إشعار آخر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:57 م 29/08/2025
إنتر

إدارة إنتر تؤجل تدعيم الدفاع

قرر نادي إنتر ميلان الإبقاء على تشكيلته الدفاعية الحالية، التي تضم الثلاثي بنيامين بافارد وستيفان دي فريج وفرانشيسكو أتشيربي، وتأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد حتى سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

كيفو يراهن على الحرس القديم ويؤجل الجديد

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، كان "النيراتزوري" يخطط لإضافة عنصر أصغر سنًا إلى خط الدفاع هذا الصيف، لكن الخطوة كانت مشروطة ببيع أحد اللاعبين الحاليين من أصحاب الخبرة، وهو ما لم يحدث مع نهاية فترة الانتقالات.

لاوتارو يتمسك بإنتر.. محاولة إنجليزية تصطدم بجدار الرفض

ويرى المدرب كريستيان كيفو وإدارة النادي أن الوقت الأنسب لإعادة تقييم الموقف سيكون في يناير 2026، حيث يأملون أن يكون أودينيزي مستعدًا للتخلي عن المدافع الشاب عمر سوليت، المرتبط بعقد حتى يونيو 2027.

موقف بافارد قد يغير خطط الإدارة

ومع ذلك، يبقى الملف مفتوحًا لعدة عوامل، أبرزها احتمالية تلقي بافارد عرضًا مناسبًا قد يدفع الإدارة لتغيير خطتها، بالإضافة إلى انتظار تطورات القضية القانونية المتعلقة بالاتهامات الموجهة لسوليت.

للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

وبذلك يواصل إنتر الاعتماد على "الحرس القديم" في الخط الخلفي، على أمل أن تسير الأمور بشكل أوضح في الميركاتو الشتوي.

إنتر ميلان أودينيزي كريستيان كيفو الانتقالات الشتوية فرانشيسكو أتشيربي الدوري الإيطالي بنيامين بافارد ستيفان دي فريج عمر سوليت

