حصل متوسط الميدان أدريان رابيو، على قدره بعد انضمامه إلى صفوف إي سي ميلان الإيطالي، في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، إذ ارتفع راتب اللاعب مقارنة بما كان يتقاضاه في أولمبيك مارسيليا.

وأعلن ميلان تعاقده مع أدريان رابيو، قادمًا من صفوف مارسيليا، لتدعيم الفريق استعدادًا لقادم التحديات التي تنتظر النادي الإيطالي بالموسم الجاري، ما بين منافسات محلية وقارية.

قادمًا من مارسيليا.. ميلان يعلن تعاقده مع رابيو

راتب رابيو

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن أدريان رابيو سيحصل على أجر مساوٍ أو ربما أعلى من راتب البرتغالي رافاييل لياو، نجم ميلان واللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق حاليًا.

وارتفع راتب رابيو ليصل إلى 5.5 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ يفوق ما كان يتقاضاه اللاعب حينما كان في صفوف مارسيليا.

وبلغت قيمة انتقال رابيو من مارسيليا إلى ميلان نحو 10 مليون يورو، خاصة بعد عرض النادي الفرنسي للاعب للبيع على خلفية الشجار الذي نشب بينه وزميله جوناثان في وقت سابق.

بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان

انتقال رابيو

وقع أدريان رابيو على عقود انضمامه إلى ميلان، ليستمر متوسط الميدان الفرنسي مع الفريق حتى صيف 2028 بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

ويسعى ميلان لاستغلال قيمة رابيو الفنية تزامنًا مع وجوده المنتظر بجانب لوكا مودريتش في خط الوسط.