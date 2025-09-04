المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: تجديد عقد فلاهوفيتش يعود لحسابات يوفنتوس

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:01 م 04/09/2025
دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس

دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس لا يستبعد إمكانية تجديد عقد لاعبه الصربي دوسان فلاهوفيتش، بعدما فشل في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يخشى فقدان فلاهوفيتش مجانًا

وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أنه كان من المتوقع أن يبيع يوفنتوس فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد دخوله العام الأخير من عقده الحالي.

وسيكون المهاجم الصربي قادرًا على توقيع اتفاقية مبدئية مع نادٍ آخر، بدءًا من يناير المقبل، في ظل عدم تجديد عقده حتى الآن.

ويواجه يوفنتوس خطر فقدان فلاهوفيتش بشكل مجاني، بعدما دفع 70 مليون يورو لضمه، عام 2022، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كبند مكافآت.

تقارير: يوفنتوس لا يستبعد تمديد عقد فلاهوفيتش لتوزيع راتبه

وأوضحت أن يوفنتوس لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تمديد عقد فلاهوفيتش، لكن لا يمكن استبعاد هذا السيناريو، لتوزيع تكلفة راتبه الضخم على عدة مواسم.

وسيبقى فلاهوفيتش في صفوف يوفنتوس، على الأقل حتى يناير، ويقاتل من أجل المشاركة مع المدرب إيجور تيودور.

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعبر جنوى.. وإنتر يسقط أمام أودينيزي

وسجل دوسان هدفين في أول مباراتين له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ولكن جاء كلاهما بعد دخوله من على مقاعد البدلاء.

مباراة يوفنتوس القادمة
