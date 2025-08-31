منح دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، فريقه 3 نقاط هامة، بعد أن أعطى البيانكونيري الأفضلية في المباراة أمام جنوى باللقاء الذي جمع بينهما.

وأحرز دوسان فلاهوفيتش الهدف في الدقيقة 73 من زمن المباراة، ليمنح يوفنتوس الأفضلية أمام جنوى، في المباراة التي جمعت بينهما.

ترتيب الدوري الإيطالي

إنتر يسقط أمام أودينيزي

سقط نادي إنتر ميلان في فخ الهزيمة أمام نظيره أودينيزي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتفوق أودينيزي على نظيره إنتر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري الإيطالي.

وافتتح دينزيل دومفريس التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة، قبل أن يدرك كاينان التعادل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، ومنح آرثر فريق أودينيزي الأفضلية بالدقيقة 40.

نتائج الجولة الثانية بالدوري الإيطالي.

أبرز نتائج الدوري الإيطالي

- جنوى 0-1 يوفنتوس.

- تورينو 0-0 فيورنتينا.

- لاتسيو 4-0 هيلاس فيرونا.

- إنتر ميلان 1-2 أودينيزي.