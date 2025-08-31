المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يعبر جنوى.. وإنتر يسقط أمام أودينيزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:02 ص 01/09/2025
إنتر

صورة من مباراة إنتر أمام أودينيزي

منح دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، فريقه 3 نقاط هامة، بعد أن أعطى البيانكونيري الأفضلية في المباراة أمام جنوى باللقاء الذي جمع بينهما.

وأحرز دوسان فلاهوفيتش الهدف في الدقيقة 73 من زمن المباراة، ليمنح يوفنتوس الأفضلية أمام جنوى، في المباراة التي جمعت بينهما.

ترتيب الدوري الإيطالي

إنتر يسقط أمام أودينيزي

سقط نادي إنتر ميلان في فخ الهزيمة أمام نظيره أودينيزي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتفوق أودينيزي على نظيره إنتر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري الإيطالي.

وافتتح دينزيل دومفريس التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة، قبل أن يدرك كاينان التعادل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، ومنح آرثر فريق أودينيزي الأفضلية بالدقيقة 40.

نتائج الجولة الثانية بالدوري الإيطالي.

أبرز نتائج الدوري الإيطالي

- جنوى 0-1 يوفنتوس.

- تورينو 0-0 فيورنتينا.

- لاتسيو 4-0 هيلاس فيرونا.

- إنتر ميلان 1-2 أودينيزي.

 

الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر دوسان فلاهوفيتش

