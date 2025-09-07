كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تفاصيل عقد انتقال المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، من مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نابولي الإيطالي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

تفاصيل خيار الشراء في عقد إعارة هويلوند لنابولي

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو، أن هويلوند انضم لصفوف نابولي على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء، بمقابل مادي يصل إلى 50 مليون يورو في المجموع.

وأوضح أن نابولي سيدفع 6 ملايين يورو لاستعارة المهاجم الدولي الدنماركي حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل 44 مليون يورو إضافية.

وأشار إلى أن خيار الشراء سيصبح إلزاميًا في عدد من الظروف المختلفة، ويرتبط بعدد المباريات التي سيخوضها هويلوند هذا الموسم، وعدد الأهداف التي سيسجلها مع الفريق الإيطالي، وتأهل نابولي لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

نابولي يمهد لضم هويلوند حتى 2031.. وشرط جزائي منتظر

إذا أصبح خيار الشراء إلزاميًا، سيحصل هويلوند على عقد لمدة خمس سنوات، حتى صيف 2031، وسيتقاضى راتبًا صافيًا يبلغ حوالي 5 ملايين يورو سنويًا.

وأضاف أنه في هذه الحالة، سيكون هناك أيضًا شرط جزائي بقيمة 85 مليون يورو في عقد هويلوند مع نابولي، وسوف يطبق هذا الشرط من عام 2027 فصاعدًا.

سيتم دفع الشرط الجزائي البالغ 85 مليون يورو على ثلاثة أقساط، مما يعني أن الفرق ستتمكن من شراء هويلوند من نابولي، مقابل ثلاثة دفعات منفصلة، تزيد قيمتها قليلاً عن 28.3 مليون يورو.