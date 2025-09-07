المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دجيكو: نابولي المرشح الأبرز للسكوديتو.. وفيورنتينا يحتاج بعض الوقت

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:40 م 07/09/2025
دجيكو

دجيكو

تحدث المهاجم البوسني إدين دجيكو، لاعب فيورنتينا، عن تجربته في الدوري الإيطالي وطموحاته مع ناديه الجديد، مؤكدًا أن فريقه سيواجه اختبارًا صعبًا أمام نابولي بطل إيطاليا في الجولة المقبلة.

وقال دجيكو في تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية: "أتواجد في إيطاليا منذ سنوات مع روما ثم إنتر والآن فيورنتينا، وأشعر أنني بحالة جيدة. لدينا جماهير رائعة تدعمنا في كل مكان."

وعن مستقبله الكروي، أضاف: "لا أضع حدودًا. سأكمل عامي الأربعين قريبًا، لكنني لا زلت أشعر أنني قادر على العطاء سواء مع النادي أو مع المنتخب الوطني، وسأستمر طالما أن المدرب يثق بي."

وحول مواجهة نابولي، قال دجيكو: "بدأنا الموسم بتعادلين خارج أرضنا، والمباريات لم تعد سهلة في الدوري الإيطالي. الآن سنلعب ضد نابولي، وهو المرشح الأقوى للاحتفاظ بالسكوديتو. لدينا فريق جيد، مدرب جديد ولاعبون جدد، ونحتاج بعض الوقت لزيادة الانسجام، لكننا سنتحسن مع مرور المباريات".

كما أشاد دجيكو بأداء منتخب سان مارينو رغم الخسارة أمام البوسنة، معتبرًا أنهم تطوروا كثيرًا وأصبح الفوز عليهم أصعب من الماضي.

الدوري الإيطالي فيورنتينا دجيكو

