حقق روما فوزًا صعبًا أمام لاتسيو، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة لاتسيو وروما، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف روما في الدقيقة 38 عن طريق لورينزو بليجريني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض الثنائي رضا بلحيان وماتيو جندوزي، لاعبا لاتسيو للطرد أمام روما.

روما يحسم ديربي العاصمة

واستطاع روما أن يحسم ديربي العاصمة أمام لاتسيو، ليقفز إلى المربع الذهبي.

وعاد روما إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد التعثر في المباراة الماضية أمام تورينو بالخسارة 1-0.

ويُعد هذا الفوز هوالثالث لروما هذا الموسم، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن.

على الجانب الآخر، تلقى لاتسيو الهزيمة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد خسر في المباراة الماضية أمام ساسولو، كما أن هذه الخسارة هي الثالثة.

ورفع روما رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الرابع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة الـ 3 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.