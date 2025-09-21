المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الذئاب تسيطر على العاصمة.. روما يهزم لاتسيو في الدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:00 م 21/09/2025
روما

روما

حقق روما فوزًا صعبًا أمام لاتسيو، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة لاتسيو وروما، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف روما في الدقيقة 38 عن طريق لورينزو بليجريني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض الثنائي رضا بلحيان وماتيو جندوزي، لاعبا لاتسيو للطرد أمام روما.

روما يحسم ديربي العاصمة

واستطاع روما أن يحسم ديربي العاصمة أمام لاتسيو، ليقفز إلى المربع الذهبي.

وعاد روما إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد التعثر في المباراة الماضية أمام تورينو بالخسارة 1-0.

ويُعد هذا الفوز هوالثالث لروما هذا الموسم، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن.

على الجانب الآخر، تلقى لاتسيو الهزيمة الثانية على التوالي، حيث إنه كان قد خسر في المباراة الماضية أمام ساسولو، كما أن هذه الخسارة هي الثالثة.

ورفع روما رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الرابع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة الـ 3 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

الدوري الإيطالي روما لاتسيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg