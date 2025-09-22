المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يوفنتوس يسعى لإعادة سافيتش إلى الدوري الإيطالي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:25 م 22/09/2025
ميلينكوفيتش سافيتش

سافيتش

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال السعودي.

سافيتش قضى 8 سنوات في إيطاليا مع لاتسيو، قبل أن ينضم إلى الهلال في صيف 2023 مقابل 40 مليون يورو، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يتطلع لضم سافيتش صاحب الـ30 عاما مجانا بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وأشار التقرير إلى أن سافيتش يسعى لخوض تجربة جديدة في أوروبا، ويعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى "القارة العجوز".

لكن في الوقت ذاته يتعين على اللاعب الصربي تخفيض راتبه لتسهيل انتقاله إلى يوفنتوس.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اهتمام اليوفي بضم سافيتش، حيث حاول التعاقد معه أكثر من مرة سابقا حين كان في صفوف لاتسيو.

وشارك سافيتش في 100 مباراة مع الهلال بمختلف المسابقات سجل خلالها 29 هدفا وصنع 25.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك اللاعب في 4 مباريات بقميص "الزعيم" لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.

الهلال السعودي يوفنتوس سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

