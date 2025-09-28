انتهت مباريات الدوري الإيطالي، التي انطلقت اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة.

وأقيمت 3 مواجهات في الدوري الإيطالي، هي، ساسولو أمام أودينيزي، روما أمام هيلاس فيرونا، بيزا كالتشيو أمام فيورنتينا.

روما يعبر هيلاس فيرونا

تمكن نادي روما من التفوق على نظيره هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإيطالي.

وافتتح أرتيم دوفبيك التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ليمنح روما الأفضلية بوقت مبكر من اللقاء، قبل أن يعزز ماتياس سولي من تفوق ذئاب العاصمة بالدقيقة 79 من زمن المواجهة.

ساسولو يتفوق على أودينيزي

تفوق نادي ساسولو على نظيره أودينيزي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإيطالي.

وسجل ساسولو أولًا بالدقيقة الثامنة عن طريق أرماند لورينتي، قبل أن يضاعف إسماعيل كونيه النتيجة بالدقيقة 12، وقلص كينان ديفيس لاعب أودينيزي النتيجة بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني.

واختتم إدواردو يانوني أهداف المباراة، بتوسيع الفارق مع أودينيزي لصالح ساسولو بالدقيقة 81.

التعادل سيد الموقف بين بيزا وفيورنتينا

انتهت مباراة فريق بيزا أمام فيورنتينا بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جرى لحساب منافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة لصالح فيورنتينا، إلا أن اللقاء انتهى كما بدأ دون أن تهتز الشباك.