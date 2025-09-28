المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإيطالي.. روما يعبر هيلاس فيرونا.. وفيورنتينا يتعثر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:28 م 28/09/2025
روما

مباراة روما أمام هيلاس فيرونا

انتهت مباريات الدوري الإيطالي، التي انطلقت اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة.

وأقيمت 3 مواجهات في الدوري الإيطالي، هي، ساسولو أمام أودينيزي، روما أمام هيلاس فيرونا، بيزا كالتشيو أمام فيورنتينا.

روما يعبر هيلاس فيرونا

تمكن نادي روما من التفوق على نظيره هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإيطالي.

وافتتح أرتيم دوفبيك التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ليمنح روما الأفضلية بوقت مبكر من اللقاء، قبل أن يعزز ماتياس سولي من تفوق ذئاب العاصمة بالدقيقة 79 من زمن المواجهة.

ساسولو يتفوق على أودينيزي

تفوق نادي ساسولو على نظيره أودينيزي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإيطالي.

وسجل ساسولو أولًا بالدقيقة الثامنة عن طريق أرماند لورينتي، قبل أن يضاعف إسماعيل كونيه النتيجة بالدقيقة 12، وقلص كينان ديفيس لاعب أودينيزي النتيجة بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني.

واختتم إدواردو يانوني أهداف المباراة، بتوسيع الفارق مع أودينيزي لصالح ساسولو بالدقيقة 81.

التعادل سيد الموقف بين بيزا وفيورنتينا

انتهت مباراة فريق بيزا أمام فيورنتينا بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جرى لحساب منافسات الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة لصالح فيورنتينا، إلا أن اللقاء انتهى كما بدأ دون أن تهتز الشباك.

مباراة أودينيزي القادمة
الدوري الإيطالي روما فيورنتينا هيلاس فيرونا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg