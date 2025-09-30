المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

7 3
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الموافقة على بيع ملعب "سان سيرو" إلى ميلان وإنتر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:01 م 30/09/2025
ملعب جوزيبي مياتزا في حي سان سيرو

ملعب سان سيرو

منح مجلس مدينة ميلانو الإيطالية الضوء الأخضر لناديي إيه سي ميلان وإنتر ميلان ليصبحا المالكين الجدد لموقع ملعب "سان سيرو".

ويعتزم الفريقان استبدال الملعب، الذي يبلغ عمره قرابة 100 عام، بملعب جديد في الموقع نفسه، حيث يبلغ سعر شراء الموقع الذي تبلغ مساحته 28 هكتارا، والذي يشمل أيضا مواقف سيارات، حوالي 200 مليون يورو (235 مليون دولار).

وجاء قرار المجلس بعد مناقشات مطولة استمرت ليلة الثلاثاء، حيث قام 24 عضوا بالتصويت لصالح البيع، بينما عارضه 20 عضوا، معتبرين السعر منخفضا للغاية.

وكانت هناك احتجاجات من جانب الجماهير، التي تريد الاحتفاظ بالملعب الشهير في غرب المدينة، لكن الملعب أصبح قديما، وناقش ميلان وإنتر لسنوات خطط تجديده أو نقله، حيث يتشاركان الملعب ويستأجرانه من المجلس.

ويأخذ أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج، اسمه من الحي الذي يقع فيه، علما بأنه تم تسميته رسميا بملعب جوتسيبي مياتزا، تيمنا بالنجم السابق، الذي لعب لكل من ميلان وإنتر ميلان.

وفي العام المقبل، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، سوف يستضيف الملعب الحالي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا، المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 22 فبراير المقبل.

ومن المقرر أيضا إقامة مباريات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2032)، التي تستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا، في مدينة ميلانو.

وإذا تم الانتهاء من تشييد الملعب الجديد في الوقت المحدد، فمن المتوقع أن تقام هذه المباريات به، حيث سيكون أكثر حداثة ولكنه أصغر حجما، حيث تصل سعته المتوقعة 71500 متفرج.

ومن المقرر افتتاح الملعب الجديد عام 2031، ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان الفرق اللعب على الملعب الحالي خلال أعمال البناء الأولية.

وتقع أقرب الملاعب القادرة على استضافة مباريات ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي في مونزا وبيرجامو وكومو، لكنها تستوعب عددا أقل بكثير من الجماهير.

جدول مباريات اليوم 

ميلان الدوري الإيطالي إنتر ميلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg