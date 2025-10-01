المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

عودة ميلان إلى طاولة المفاوضات.. جوميز هدف رئيسي في الشتاء

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:52 م 01/10/2025
جو جوميز - ليفربول

المدافع جو جوميز

يستعد نادي ميلان الإيطالي لإعادة فتح المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع المدافع جو جوميز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفقًا لتقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو".

ويأتي هذا الاهتمام في ظل معاناة جوميز (28 عامًا) من قلة مشاركته مع الريدز هذا الموسم، حيث اكتفى بخوض 119 دقيقة فقط في جميع المسابقات.

محاولة سابقة وطموحات جديدة

سبق لميلان أن أجرى محادثات مع جوميز في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تكتمل، ليوقع الروسونيري بدلاً من ذلك مع المدافع الشاب ديفيد أودوجو (19 عامًا) من فولفسبورج.

ورغم ذلك، يظل جوميز هدفًا رئيسيًا للمدير الرياضي إيجلي تاري، حيث يسعى المدرب ماسيميليانو أليجري لتعزيز خط الدفاع في النصف الثاني من الموسم.

فرصة مواتية لميلان

تشير التقارير إلى أن محدودية مشاركة جوميز مع ليفربول قد تسهل المفاوضات في يناير، خاصة أن عقد اللاعب مع الريدز يمتد حتى صيف 2027.

ولا يقتصر اهتمام ميلان على جوميز فقط، بل يتطلع النادي أيضًا إلى أهداف دفاعية محتملة في فرنسا وألمانيا لتلبية طموحات أليجري.

 جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة

مباراة ميلان القادمة
أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

