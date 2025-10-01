يستعد نادي ميلان الإيطالي لإعادة فتح المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع المدافع جو جوميز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفقًا لتقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو".

ويأتي هذا الاهتمام في ظل معاناة جوميز (28 عامًا) من قلة مشاركته مع الريدز هذا الموسم، حيث اكتفى بخوض 119 دقيقة فقط في جميع المسابقات.

محاولة سابقة وطموحات جديدة

سبق لميلان أن أجرى محادثات مع جوميز في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تكتمل، ليوقع الروسونيري بدلاً من ذلك مع المدافع الشاب ديفيد أودوجو (19 عامًا) من فولفسبورج.

ورغم ذلك، يظل جوميز هدفًا رئيسيًا للمدير الرياضي إيجلي تاري، حيث يسعى المدرب ماسيميليانو أليجري لتعزيز خط الدفاع في النصف الثاني من الموسم.

فرصة مواتية لميلان

تشير التقارير إلى أن محدودية مشاركة جوميز مع ليفربول قد تسهل المفاوضات في يناير، خاصة أن عقد اللاعب مع الريدز يمتد حتى صيف 2027.

ولا يقتصر اهتمام ميلان على جوميز فقط، بل يتطلع النادي أيضًا إلى أهداف دفاعية محتملة في فرنسا وألمانيا لتلبية طموحات أليجري.

