يوفنتوس يضع عينه على جيريرو ظهير بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الظهير رافاييل جيريرو، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة المدرب الكرواتي إيجور تودور في تعزيز خياراته على الأطراف.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، ينوي تودور الاستمرار في الاعتماد على نظام اللعب المفضل لديه المكوّن من 3 مدافعين في الخط الخلفي خلال الفترة القادمة.

ورغم أنه أجرى بعض التعديلات التكتيكية في مباراة ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي، فإن يوفنتوس لم يتحول إلى رباعي دفاعي، بل غيّر من خطة 3-4-2-1 إلى 3-5-2 فقط.

ومع ذلك، ترى إدارة النادي أن الفريق يعاني من نقص واضح في مركز الظهير الجناح، إذ لا يملك سوى أندريا كامبياسو، وجواو ماريو، وخوان كابال كخيارات أساسية في هذا المركز.

كما اضطر كل من لاعب الوسط ويستون ماكيني والمدافع بيير كالولو إلى شغل أدوار على الأطراف في أكثر من مناسبة هذا الموسم بسبب محدودية الخيارات.

من أجل منح تودور المزيد من الحلول على الأطراف، يخطط يوفنتوس لعقد صفقة منخفضة التكلفة مع بايرن ميونخ لضم جيريرو خلال الميركاتو الشتوي.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي سيكمل عامه الـ32 في ديسمبر المقبل، يدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده خلال الميركاتو الشتوي.

ومع انخفاض احتمالية تجديد عقده في بافاريا، من المتوقع أن يسمح له النادي بالمغادرة مقابل مبلغ مخفّض في يناير.

ولم يشارك جيريرو سوى كبديل مع بايرن ميونخ في مباريات الدوري الألماني هذا الموسم، وتشير التقارير إلى أن النادي البافاري مستعد لبيعه في الشتاء لتجنب خسارته مجانا بنهاية الموسم.

يُذكر أن النجم السابق لبروسيا دورتموند خاض أكثر من 200 مباراة في الدوري الألماني، و57 في دوري أبطال أوروبا، كما يتميز بقدرته على اللعب في عدة مراكز، منها خط الوسط.