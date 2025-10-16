كشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه من الصعب تأجيل بعض مباريات الدوري المحلي، لمنح جاتوزو مدرب المنتخب الإيطالي مزيدًا من الوقت، للاستعداد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وتحدث جرافينا إلى الصحفيين بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم، مُقرًا بأن تغيير جدول مباريات الدوري الإيطالي قد يكون مُبالغًا فيه.

وقال جرافينا في تصريحات عبر توتو ميركاتو ويب: "الحوار جارٍ بالفعل، ولكن كما ذكرتُ في الاجتماع الاتحادي، لا تزال هناك مباراتان متبقيتان".

وأضاف: "لقد وصلنا إلى الحد الأدنى من الهدف، لكن كرة القدم تُعلّمنا أن هناك قواعد صارمة، سننتظر المباراتين المتبقيتين، وبعد قرعة 21 نوفمبر، سنُجري تقييماتنا".

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة التاسعة مع تبقي مباراتين، وتبدو حظوظ الأزوري صعبة لخطف الصدارة، بسبب فارق الأهداف الذي يصب في صالح المنتخب النرويجي متصدر المجموعة.

وسيتم إعلان فترة توقف دولية جديدة في نوفمبر، لكن الفترة التالية ستكون في مارس 2026، حيث سيكون أمام الأزوري بضعة أيام فقط للاستعداد للمباريات الفاصلة المحتملة.

وتابع رئيس الاتحاد الإيطالي حديثه قائلًا: "أجد تغيير موعد مباراة أمرًا مُبالغًا فيه بعض الشيء نظرًا لهيكلية جدول المباريات".

وأكمل: "هذا خيار بعيد المنال، لكننا نأمل أن تُنظّم رابطة الدوري الإيطالي مباراتين، أحدهما تحديدًا في الفترة بين 9 و10 فبراير، لتقليص فترة التوقف الدولي في 16 نوفمبر و26 مارس".

وأتم: "ستكون هذه أشهرًا طويلة لن تتاح خلالها للمدرب فرصة رؤية اللاعبين معًا، هناك إمكانية لمناقشة الأمر، لكن علينا مراعاة جاهزية الأندية محليًا وأوروبيًا".