منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية يتأهل إلى كأس العالم

حسم منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية التأهل لكأس العالم المقرر إقامتها في الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر "فيسبوك"، أن منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية شارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أن اللاعب عمر الشحات المعروف باسم (فانتوم) تمكن من حسم التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامتها بمدينة الرياض خلال شهر ديسمبر.

وجاء تأهل المنتخب المصري قبل لقاء المغرب في المباراة النهائية، وقدّم عمر الشحات أداءً قويًا، حيث فاز على نظيره الغاني بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1 و3-1).

ويعد الشحات من أبناء مدينة دهب بجنوب سيناء وقام بتأجيل عدداً من عروض الاحتراف من أندية خارجية انتظارًا للتأهل والمشاركة في كأس العالم الذي تزيد من تحسين فرص احترافه.

وأنهى اتحاد الكرة بيانه بأن مشاركة المنتخب المصري في التصفيات تمت بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الرياضات الإلكترونية في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري إلى وضع خطط مستقبلية لهذا التخصص الجديد الذي يمارسه ملايين الشباب حول العالم ويخصص له بطولات كبري.

وفي هذا الإطار، يتم التحضير لإقامة بطولة محلية قبل نهاية العام لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخب سعياً لتدعيم صفوفه.