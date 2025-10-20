أكد عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، أن ما فعله محمود أشرف زميله في المنتخب الوطني لم يحدث في تاريخ اللعبة، عقب المشادة التي وقعت بينهما خلال مواجهة نيجيريا في بطولة أفريقيا، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتصرفاته رغم العلاقة الجيدة بينهما.

وقال عمر عصر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "تحدثنا بالأمس مع الكابتن أشرف حلمي رئيس الاتحاد، وأخبرته بتعرضي للإصابة بمزق خلال المران، وإصابة زميلي محمد البيلي بشد في الرقبة، والجهاز الفني طالبني بخوض مباراة على الأقل".

وتابع: "منتخب مصر ليس لديه جهاز طبي، ولا مدرب أحمال أو مدرب لياقة بدنية، وصباح يوم مباراة نيجيريا في نصف النهائي كنت أتدرب مع زميلي محمود أشرف حلمي بصورة طبيعية للغاية".

وأكمل: "قبل كل مباراة نقوم بقراءة الفاتحة معاً، لكن محمود فضل البقاء على مقعده، واضعًا قدمًا على قدم، ورفض قراءة الفاتحة معنا، ولم يرد علينا".

وأوضح: "التبرير الوحيد لهذا التصرف هو أنه كان يرغب في المشاركة، لكن الجهاز الفني لم يستعن بخدماته، لأن المقابلة بيننا كانت أكثر من طيبة، وكنا نتدرب سويًا قبل اللقاء بخمس دقائق".

وواصل: "ما حدث كان صدمة لنا جميعًا، الفريق كان يشجع بحماس في كل لعبة، بينما محمود يمسك بهاتفه في مشهد يحدث للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، ولم يتحدث معه أحد سواء الكابتن أو رئيس البعثة".

وأضاف: "قبل كل مباراة نقوم بالسلام على بعضنا البعض، لكن محمود أشرف رفض مصافحتي، وغادر الدكة بشكل مفاجئ، ولم يحدث مني أي رد فعل، تعرضت لصدمة والكابتن أشرف عبد الفتاح طالب مني تجاوز الأمر".

وأتم: "فوجئت أثناء المباراة بأنه عاد للجلوس على الدكة، بنفس الطريقة السابقة، وأخبرت الجميع أنني لن أكمل المباراة وهو على الدكة، لأن هذا المشهد لا يصح، ومحمود انفعل وكان يتجه نحوي لمحاولة ضربي".