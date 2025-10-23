استنكر الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة تصرف عمر عصر، لاعب منتخب مصر، الذي صدر منه خلال مباراته أمام تايو ماتي في منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا.

وشهدت مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة أزمة بطلها الثنائي عمر عصر وزميله في الفريق محمود أشرف، حيث وصلت الأزمة إلى حد التعدي اللفظي بين اللاعبين.

إيقاف سير المباراة

أوقف عمر عصر سير المباراة بعد حصوله على النقطة الرابعة، مطالبًا بخروج محمود أشرف من أجل استكمال المواجهة، وذلك بعدما رفض الأخير الإشادة بمجهود زميله، على عكس باقي زملائه في الفريق.

استنكار الاتحاد الأفريقي لتصرفات عصر

أدان الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة تصرف عمر عصر المتمثل في إيقاف سير المباراة، وتوجهه للحديث مع رئيس البعثة بصوت مرتفع، واصفًا ما حدث بالتجاوز الخطير الذي يسيء إلى الحدث والجهات المشاركة فيه.

وعبر الاتحاد الأفريقي عن احتجاجه الشديد على التصرف، مطالبًا الاتحاد المصري باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث مستقبلًا.

بيان الاتحاد الأفريقي

"الموضوع: حادثة خلال نصف نهائي فرق الرجال في بطولة إفريقيا للكبار لتنس الطاولة – تونس 2025"

"أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبر عن استنكار الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة (ITTF-AFRICA) بشأن السلوك غير اللائق الصادر عن فريقكم الوطني خلال مباراة نصف نهائي فرق الرجال في بطولة إفريقيا للكبار لتنس الطاولة – تونس 2025، والتي جمعت بين منتخبي مصر ونيجيريا يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025."

"خلال المباراة الثالثة التي جمعت بين عمر عصر وتايو ماتي، قام اللاعب المصري عمر عصر بقطع سير المباراة أثناء وجوده على الطاولة، وصرخ باتجاه رئيس بعثة فريقه."

"إن مثل هذا السلوك يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لا يسيء فقط إلى روح الرياضة، بل أيضًا إلى الجماهير والحكام وجميع الأطراف المشاركة في هذا الحدث القاري الكبير. ومن المؤسف أن يصدر مثل هذا التصرف من لاعب بمكانة عمر عصر، الذي يُعتبر من بين أفضل لاعبي العالم والمفترض أن يكون قدوة يُحتذى بها داخل القارة وخارجها."

"حرصًا من الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة على الحفاظ على ريادة مصر في كرة الطاولة الإفريقية وصونًا لقيم رياضتنا النبيلة، لا يمكن للاتحاد التغاضي عن مثل هذا السلوك."

"وعليه، يوجه الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة هذه الرسالة إلى الاتحاد المصري لكرة الطاولة للتعبير عن احتجاجه الشديد، ويطلب منكم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً."

"ونود أن نؤكد أننا، بينما ننتظر ردكم على هذا التصرف غير اللائق، نحتفظ بحقنا في اتخاذ أي إجراءات تراها الهيئة مناسبة لمنع حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل."