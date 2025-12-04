المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيادات مالية ودمج وإلغاء.. مهند مجدي يكشف ليلا كورة كواليس أزمة اتحاد الكاراتيه "مستند"

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:40 م 04/12/2025
مهند مجدي

مهند مجدي بطل العالم السابق في الكاراتيه

كشف الدكتور مهند مجدي، بطل العالم السابق للكاراتيه، ومستشار مجلس إدارة الأهلي للنشاط الرياضي، عن كواليس أزمة منتظرة، تهدد مستقبل لعبة الكاراتيه في مصر، بسبب البنود المطروحة في جدول الأعمال من جانب الاتحاد المصري للكاراتيه.

وقال مهند مجدي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه، والمنعقدة يوم 6 ديسمبر المقبل، يشهد مقترحات قد تؤثر بشكل بالغ على مستقبل اللعبة، خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها ملف الزيادات، الذي لن يتأثر به النادي الأهلي بشكل كبير، بحكم قوته المالية وقاعدته، لكن اعتماد تلك الزيادات المالية سيؤدي إلى انهيار اللعبة ككل، نتيجة عجز معظم الأندية عن تحمل تلك الأعباء المادية الضخمة".

وتابع: "أسرة الكاراتيه في مصر تعاني من سوء تنظيم خطة النشاط المحلي، مع تدهور أوضاع الحكام والمدربين، بالإضافة إلى إهمال قطاعات ومحافظات كاملة، مما أدى لانخفاض كبير في أعداد المقيدين والمشاركين، في ظل الزيادات الضخمة التي فرضت العام الماضي".

وأوضح: "ورغم ما سببته تلك الزيادات من تراجع مؤسف في المشاركة، إلا أن مسؤولي الاتحاد يطرحون زيادات جديدة في الجمعية العمومية المقبلة، وتتمثل في زيادة أكثر من 90% من بنود الرسوم المقررة باللائحة المالية، بل إن بعض الرسوم ارتفعت أكثر من عشرة أضعاف، فعلى سبيل المثال:

1- زيادة رسوم اشتراك الدوري من 500 جنيه إلى 5000 جنيه للفريق الواحد بزيادة 1000٪؜

2- زيادة رسوم القيد و الكارنيه السنوي للاعب إلى 250 جنيه بزيادة 600٪؜

3- ⁠زيادة اشتراك بطولة المنطقة للاعب إلى 250 جنيه بزيادة 500٪؜

4- ⁠زيادة اشتراك بطولة الجمهورية إلى 350 جنيه بزيادة 700٪".

وأشار إلى أن الاتحاد وضع ضمن المقترحات دمج بطولات الكيو (الألوان) مع بطولات الدان (الحزام الأسود)، وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص تحقيق الميداليات للأندية المتوسطة، التي تعتمد على مسابقات الكيو لتحقيق إنجازات تُحفّز لاعبيها، وتدعم استمرارية مشاركتها، مما يضرب مصلحة اللعبة ككل.

وطالب قائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في لعبة الكاراتيه، من أعضاء الجمعية العمومية، حضور الجمعية والموافقة على زيادات الحكام والمختبرين والمحاضرين وأعضاء لجان المسابقات والتنظيم واللجنة الطبية تقديرًا لدورهم الحيوي، مع رفض أي زيادات جديدة في اللائحة المالية تخص رسوم الاتحاد أو المناطق.

كما أشار إلى أهمية رفض دمج بطولات الكيو مع الدان، وكذلك رفض إلغاء دوري الدرجة الثانية باعتباره القطاع الأكبر لمنافسات الفرق، لاستمرار قاعدة اللعبة.

وكشف الدكتور مهند مجدي عن مفاجأة مدوية، بشأن تخصيص جزء من الميزانية لاستقدام خبراء أجانب لتدريب المنتخبات القومية.

وأوضح: "قائمة الخبراء ضمت الثنائي الإسباني أنطونيو أوليفا وخوان كاسياس، لكنهما توفيا عامي 2021 و2022".

وأضاف: "تم وضع اسم خوان كاسياس في منصب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، رغم وفاته، بينما يتولى المنصب في الوقت الحالي محمد الحسيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، فكيف حدث ذلك؟".

مهند مجدي الكاراتيه الاتحاد المصري للكاراتيه

