كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
"الرياضة تنافس شريف".. الاتحاد التونسي يصدر بيانا بشأن إصابة حكم في مباراة البنزرتي والأفريقي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:28 م 27/08/2025
حكم البنزرتي والإفريقي

إصابة خطيرة في مباراة البنزرتي والأفريقي

رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، ما حدث للحكم المساعد مروان سعد، في مباراة البنزرتي والإفريقي التونسي بالدوري التونسي.

وشهدت مباراة الأفريقي والبنزرتي مساء اليوم الأربعاء، واقعة أليمة حيث تعرض الحكم المساعد لإصابة خطيرة، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري التونسي 2025-26.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا جاء كالتالي:

تعبّر الجامعة التونسية لكرة القدم عن استنكارها الشديد ورفضها التام لحادثة العنف التي طالت الحكم الدولي المساعد مروان سعد خلال مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي في إطار الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي أدت إلى إيقاف اللقاء.

إن الجامعة التونسية لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للحكم مروان سعد، وتؤكّد تضامنها الكامل معه ومع أسرة التحكيم عموما، ومساندتها المطلقة للحكّام في أداء مهامهم النبيلة، وتدعوهم إلى مواصلة جهودهم الجادة في سبيل تحسين مستوى التحكيم في تونس بما يضمن إعلاء قيمة العدل بين جميع الأندية وإعطاء كل ذي حقّ حقّه.

وفي هذا السياق، تهيب الجامعة التونسية لكرة القدم بكافة الأندية إلى العمل بجدية على تأطير جماهيرها وتوعيتها بخطورة مظاهر العنف، والتشجيع على ثقافة الاحترام والتسامح، مع التذكير بأنّ أي تجاوز أو اعتداء لن يكون محلّ تسامح أو تهاون.

فالرياضة تبقى أوّلًا وأخيرًا فضاءً للتنافس الشريف، ولقاءً للروح الرياضية، ونبذ العنف بكل أشكاله هو مسؤولية الجميع.

فيديو قد يعجبك



أخبار تهمك

