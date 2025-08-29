المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. إقالة مورينيو من تدريب فنربخشة التركي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:13 ص 29/08/2025
مورينيو

مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب الفريق، وذلك بعد الفشل الأوروبي.

وأفاد نادي فنربخشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بشكل فوري.

فشل مورينيو مع فنربخشة

ويأتي هذ القرار، بعد فشل مورينيو في قيادة فنربخشة إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع فنربخشة بطولة دوري أبطال أوروبا، من مرحلة التصفيات بعد الهزيمة أمام بنفيكا بهدف نظيف في مباراة العودة.

وانتقل فريق فنربخشة إلى المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد مورينيو فنربخشة إلى وصافة الدوري التركي الموسم الماضي، خلف جالاتا سراي.

وكان مورينيو قد تولى تدريب فنربخشة بداية من الموسم الماضي 2024-2025.

وخاض المدرب البرتغالي 62 مباراة رفقة فنربخشة، حيث فاز في 37 مباراة وتعادل في 14 وخسر 11 آخرين.

رحيل مورينيو من تجربته رقم 11

ورحل مورينيو من تدريب فنربخشة، في تجربته رقم 11 منذ أن بدأ مسيرته التدريبية عام 2000.

 

مباراة فنربخشة القادمة
