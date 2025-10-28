يشهد اليوم الثلاثاء بعض المباريات المرتقبة والمثيرة ويتصدرها لقاءات الدوري الإيطالي، وكلاسيكو حاسم بين النصر والاتحاد في السعودية.

وتقام مباراتين في الدوري الإيطالي لحساب الجولة التاسعة، حيث يحل نابولي ضيفا على ليتشي، ويستضيف أتالانتا نظيره ميلان في مواجهة مرتقبة.

ولعشاق الكرة السعودية، يضرب النصر موعدا مع الاتحاد بكأس الملك، وسيكون الهلال في مواجهة سهلة ضد الأخدود.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي

8:30 مساء.. ليتشي ضد نابولي.. منصة Starz play

10:45 مساء.. أتالانتا ضد ميلان.. منصة Starz play

كأس كاراباو (دور الـ16)

10:45 مساء.. جريمسبي تاون ضد برينتفورد.. beIN sport 2

10:45 مساء.. ويكمب واندرز ضد فولهام.. beIN sport 1

11:00 مساء.. ريكسهام ضد كارديف سيتي.. beIN sport 3

كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ16)

5:35 مساء.. القادسية ضد الحزم.. قناة ثمانية

5:50 مساء.. الشباب ضد الزلفي.. قناة ثمانية

6:10 مساء.. الأخدود ضد الهلال.. قناة ثمانية

9:00 مساء.. النصر ضد الاتحاد.. قناة ثمانية