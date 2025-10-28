المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

مباريات اليوم.. مواجهتان بالدوري الإيطالي.. وكلاسيكو حاسم بين النصر والاتحاد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:28 ص 28/10/2025
النصر

النصر السعودي

يشهد اليوم الثلاثاء بعض المباريات المرتقبة والمثيرة ويتصدرها لقاءات الدوري الإيطالي، وكلاسيكو حاسم بين النصر والاتحاد في السعودية.

وتقام مباراتين في الدوري الإيطالي لحساب الجولة التاسعة، حيث يحل نابولي ضيفا على ليتشي، ويستضيف أتالانتا نظيره ميلان في مواجهة مرتقبة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

ولعشاق الكرة السعودية، يضرب النصر موعدا مع الاتحاد بكأس الملك، وسيكون الهلال في مواجهة سهلة ضد الأخدود.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي

8:30 مساء.. ليتشي ضد نابولي.. منصة Starz play

10:45 مساء.. أتالانتا ضد ميلان.. منصة Starz play

كأس كاراباو (دور الـ16)

10:45 مساء.. جريمسبي تاون ضد برينتفورد.. beIN sport 2

10:45 مساء.. ويكمب واندرز ضد فولهام.. beIN sport 1

11:00 مساء.. ريكسهام ضد كارديف سيتي.. beIN sport 3

كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ16)

5:35 مساء.. القادسية ضد الحزم.. قناة ثمانية

5:50 مساء.. الشباب ضد الزلفي.. قناة ثمانية

6:10 مساء.. الأخدود ضد الهلال.. قناة ثمانية

9:00 مساء.. النصر ضد الاتحاد.. قناة ثمانية

رونالدو الدوري الايطالي كأس خادم الحرمين الشريفين بنزيما مباريات اليوم جدول مباريات اليوم النصر ضد الاتحاد الاتحاد ضد النصر القنوات الناقلة لمباريات اليوم

