تأهل نادي كايرات الكازاخستاني، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخه إلى مرحلة المجموعات في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح بسيلتيك.

والتقى كايرات بسيلتيك في الدور التمهيدي الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

فريق كازاخستاني في دوري أبطال أوروبا

فرض كايرات الكازاخستاني التعادل السلبي على سيلتيك ذهابًا وإيابًا، قبل أن يتفوق بركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس تيميرلان أناربيكوف بشكل لافت، بعدما تصدى لـ3 ركلات، أسهمت في تأهل كايرات الكازاخستاني إلى الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يصبح كايرات ثاني فريق من كازاخستان -الدولة الواقعة من الأساس في قارة آسيا- يشارك في مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد ظهور أستانا التاريخي في موسم 2015-2016.

ويبحث كايرات عن تحقيق أول فوز كازاخستاني في مجموعات دوري أبطال أوروبا بعدما فشل أستانا في ذلك، مكتفيًا بالتعادل في 4 مباريات مع الخسارة مرتين في مجموعة ضمت أتلتيكو مدريد وبنفيكا وجالاتا سراي.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ يجري "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن قرعة الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، تقام الخميس المقبل 28 أغسطس.