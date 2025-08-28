يغيب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن الظهور في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي، بعدما ودع فنربخشة التركي، الملحق الفاصل، أمام بنفيكا البرتغالي.

وخسر فريق مورينيو (1-0) أمام بنفيكا في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى بالتعادل على أرضه دون أهداف.

مورينيو يغيب مجددا عن دوري أبطال أوروبا

يواصل مورينيو الغياب عن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2019-2020، أي لـ6 مواسم متتالية.

وكانت المشاركة الأخيرة لمورينيو في دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020 رفقة توتنهام هوتسبير، عندما ودع المسابقة من دور الـ16 أمام لايبزيج الألماني.

وفيما يلي موقف مورينيو من المسابقات القارية في المواسم التي لم يشارك بها في دوري أبطال أوروبا.

- 2021: ودع الدوري الأوروبي مع توتنهام من دور الـ16

- 2022: توج بدوري المؤتمر الأوروبي مع روما على حساب فينورد

- 2023: خسر نهائي الدوري الأوروبي مع روما أمام إشبيلية

- 2024: أقيل من تدريب روما بعد نهاية مجموعات الدوري الأوروبي

- 2025: ودع دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل مع فنربخشة قبل أن يغادر الدوري الأوروبي من دور الـ16

- 2026: ودع دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل مع فنربخشة، في انتظار مشواره في الدوري الأوروبي

يشار إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو حقق لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين مع بورتو عام 2004 وإنتر عام 2010.