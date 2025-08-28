كشف الهولندي أرني سلوت عن رد فعله بعد تحديد منافسي ليفربول في قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026".

وتعرّف ليفربول على خصومه الثمانية في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية خلال المراسم التي أُقيمت في موناكو.

وستشهد مرحلة الدوري استضافة ليفربول لأندية ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، آيندهوفن، وكاراباخ على ملعب أنفيلد.

بينما سيذهب الريدز إلى خوض مباريات خارج الديار أمام إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، وجالاتا سراي.

أرني سلوت: قرعة ليفربول مثيرة

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن أول ما يمكن قوله هو أنه كما في الموسم الماضي، إنها قرعة صعبة للغاية، لكننا كنا نعلم أنها ستكون كذلك، لأنه في دوري أبطال أوروبا، وخصوصًا مع النظام الجديد، لا وجود لقرعة سهلة".

وأضاف: "لكن من الواضح أيضًا أن هذه قرعة مثيرة جدًا، مليئة بالمباريات الكبيرة سواء على أرضنا أو خارجها".

الترحيب بريال مدريد مرة أخرى في أنفيلد

وأكمل: "الترحيب بريال مدريد في أنفيلد من جديد أمر مميز، مباراة الموسم الماضي كانت بالطبع لا تُنسى، وأتوقع الشيء نفسه هذه المرة، هذه، بلا شك، مباراة سيتابعها العالم بأسره".

وتابع: "على الصعيد الشخصي، من الجميل دائمًا اللعب ضد فريق هولندي مثل آيندهوفن، الفريق الذي فاز بلقب الدوري لعامين متتاليين، وينطبق الشيء نفسه على جالاتا سراي، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في تركيا، وعلى كاراباخ بطل أذربيجان".

وواصل: "أما مواجهة فرق بحجم إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، فهي تُظهر مدى قوة هذه البطولة".

واستكمل: "من الواضح أن أياً من مبارياتنا في مرحلة الدوري لن تكون سهلة، لكنني متأكد من أن جماهيرنا تتطلع إلى جميع مباريات أنفيلد، وإلى جميع المباريات خارج الديار، والتي ستُلعب في ملاعب كبيرة وأمام جماهير شغوفة ومتحمسة".

وأتم: "الجماهير ستكون متحمسة، ونحن كذلك، لدينا جدول مزدحم للغاية في الفترة المقبلة، محليًا وأوروبيًا، لكننا متحمسون ومستعدون للتحديات القادمة".