المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرني سلوت: قرعة ليفربول مثيرة.. وسنرحب بريال مدريد في أنفيلد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:20 م 28/08/2025
سلوت

أرني سلوت مدرب ليفربول

كشف الهولندي أرني سلوت عن رد فعله بعد تحديد منافسي ليفربول في قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد "2025-2026".

وتعرّف ليفربول على خصومه الثمانية في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية خلال المراسم التي أُقيمت في موناكو.

وستشهد مرحلة الدوري استضافة ليفربول لأندية ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، آيندهوفن، وكاراباخ على ملعب أنفيلد.

بينما سيذهب الريدز إلى خوض مباريات خارج الديار أمام إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، وجالاتا سراي.

أرني سلوت: قرعة ليفربول مثيرة

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن أول ما يمكن قوله هو أنه كما في الموسم الماضي، إنها قرعة صعبة للغاية، لكننا كنا نعلم أنها ستكون كذلك، لأنه في دوري أبطال أوروبا، وخصوصًا مع النظام الجديد، لا وجود لقرعة سهلة".

وأضاف: "لكن من الواضح أيضًا أن هذه قرعة مثيرة جدًا، مليئة بالمباريات الكبيرة سواء على أرضنا أو خارجها".

الترحيب بريال مدريد مرة أخرى في أنفيلد

وأكمل: "الترحيب بريال مدريد في أنفيلد من جديد أمر مميز، مباراة الموسم الماضي كانت بالطبع لا تُنسى، وأتوقع الشيء نفسه هذه المرة، هذه، بلا شك، مباراة سيتابعها العالم بأسره".

وتابع: "على الصعيد الشخصي، من الجميل دائمًا اللعب ضد فريق هولندي مثل آيندهوفن، الفريق الذي فاز بلقب الدوري لعامين متتاليين، وينطبق الشيء نفسه على جالاتا سراي، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في تركيا، وعلى كاراباخ بطل أذربيجان".

وواصل: "أما مواجهة فرق بحجم إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، فهي تُظهر مدى قوة هذه البطولة".

واستكمل: "من الواضح أن أياً من مبارياتنا في مرحلة الدوري لن تكون سهلة، لكنني متأكد من أن جماهيرنا تتطلع إلى جميع مباريات أنفيلد، وإلى جميع المباريات خارج الديار، والتي ستُلعب في ملاعب كبيرة وأمام جماهير شغوفة ومتحمسة".

وأتم: "الجماهير ستكون متحمسة، ونحن كذلك، لدينا جدول مزدحم للغاية في الفترة المقبلة، محليًا وأوروبيًا، لكننا متحمسون ومستعدون للتحديات القادمة".

ليفربول محمد صلاح قرعة دوري أبطال أوروبا أرني سلوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg