كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن موعد مباريات المرحلة الرئيسية من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025/2026 بعد اكتمال عقد المتأهلين لتلك المرحلة.

وأقيمت قرعة المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، في مدينة موناكو يوم الخميس الماضي.

مجموعة مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن خوض مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب جوارديولا لعدة مواجهات قوية في المسابقة الأقوى في القارة العجوز.

ويواجه مانشستر سيتي في المرحلة الرئيسية، كل من: نابولي الإيطالي، موناكو الفرنسي، فياريال الإسباني، بروسيا دورتموند الألماني، باير ليفركوزن الألماني، ريال مدريد الإسباني، بودو جليمت النرويجي، وجالاتا سراي التركي.

وتحدد أن يواجه مانشستر سيتي 4 مباريات على أرضه ومثلهم خارج ملعبه.

ويضرب مانشستر سيتي موعدًا مع الرباعي، نابولي، بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، جالاتا سراي، على ملعبه الاتحاد في مدينة مانشستر.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على الرباعي، موناكو، فياريال، ريال مدريد، بودو جليمت خارج ميدانه.

موعد مباريات مانشستر سيتي

الجولة الأولى: مانشستر سيتي أمام نابولي (على أرضه) - 18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: موناكو أمام مانشستر سيتي (خارج أرضه) - 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: فياريال أمام مانشستر سيتي (خارج أرضه) - 21 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند (على أرضه) - 5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن (على أرضه) - 25 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: ريال مدريد أمام مانشستر سيتي (خارج أرضه) - 10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: بودو جليمت أمام مانشستر سيتي (خارج أرضه) - 20 يناير 2026

الجولة الثامنة: مانشستر سيتي أمام جالاتا سراي (على أرضه) - 28 يناير 2026

آمال مرموش

ويأمل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في الظهور الأمثل رفقة السماوي خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يطمح لحجز مقعده في عقل جوارديولا.