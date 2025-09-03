المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتواجد الصفقات الجديدة.. قائمة إنتر لدوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:34 ص 03/09/2025
إنتر

فريق إنتر ميلان

كشف نادي إنتر عن قائمة الفريق التي سيخوض بها منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وقدم نادي إنتر قائمته إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللاعبين الذين سيشاركون في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2025/2026.

قائمة إنتر

وضمت قائمة إنتر العديد من الأسماء والصفقات الجديدة، التي أبرمها النادي الإيطالي، والتي جاءت على النحو التالي:

حراس المرمى: يان سومر، رافايلي دي جينارو، جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ستيفان دي فريج، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو ديماركو، كارلوس أوجوستو، يان أوريل بيسيك، مانويل أكانجي.

خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، بيتر سوشيتش، دافيدي فراتيسي، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتاريان، نيكولو باريلا، آندي ديوف.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام، لويس إنريكي، آنج يوان بوني.

وأوضح نادي إنتر أن بيو إسبوزيتو سيتم إدراجه في القائمة "ب"، المخصصة للاعبين الشباب الذين تخرجوا من أكاديمية النادي.

مباريات إنتر في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة النيراتزوري، لكل من: ليفربول، بروسيا دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا براج، أياكس، كايرات، يونيون.

 

 

دوري أبطال أوروبا الدوري الإيطالي إنتر ميلان

