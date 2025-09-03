المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أوسيمين وجوندوجان وساني يقودون قائمة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:13 م 03/09/2025
جالاتا سراي

جوندوجان - جالاتا سراي

أعلن نادي جالاتا سراي التركي عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

ويتنافس جالاتا سراي في مرحلة الدوري مع كل من ليفربول، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، بودو جليمت، أياكس، سانت جيلواز، وموناكو.

ويضم جالاتا سراي مجموعة من النجوم في قائمة دوري أبطال أوروبا وعلى رأسهم أوسيمين وجوندوجان وليروي ساني.

ويبدأ الفريق التركي مباريات في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية بمواجهة آينتراخت فرانكفورت يوم 18 سبتمبر الجاري.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا أو ما يعرف بـ"مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا.

ومن المقرر أن يصعد أول 8 فرق مباشرة في جدول الترتيب إلى دور الـ16.

ومن المراكز 9 إلى الـ24 سيخوضوا ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق حتى يكتمل دور الـ16.

بينما الفرق التي تحتل المراكز من 25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بشكله التقليدي (ذهابا وإيابا)، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي (ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم النهائي).

صدامات مكررة ونهائيات مبكرة.. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

دوري أبطال أوروبا جوندوجان جالاتا سراي أوسيمين ليروي ساني

