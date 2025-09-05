المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد ضد مارسيليا.. "غزو فرنسي" منتظر في البرنابيو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:27 م 05/09/2025
مارسيليا

مارسيليا

يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي "2025-2026" أمام مارسيليا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في العاشرة مساء يوم 16 سبتمبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الأولى من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت ريال مدريد مع مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو، وكايرات.

طالع تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا من هنا

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للفريق الفرنسي.

وأضافت أنه من المتوقع حضور حوالي 4000 مشجع لمارسيليا في مدرجات البرنابيو.

ويرجع هذا العدد الكبير من المشجعين إلى حصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المخصصة للفرق الزائرة، إلا أن مارسيليا كشف أن العديد من مشجعيه نظّموا أنفسهم لشراء التذاكر خارج المنطقة المخصصة لجماهير الفريق الضيف في البرنابيو.

ومن ناحية أخرى، يسعى ريال مدريد جاهدًا لتجنب هذا الأمر، لقد عززوا إجراءات الأمن عند مداخل الملعب في أكثر من مباراة بدوري أبطال أوروبا لمنع حدوث ذلك.

ويعود آخر توافد كبير للجماهير إلى البرنابيو كان لصالح بايرن ميونخ خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، عندما حضر أكثر من 4000 مشجع للنادي البافاري.

