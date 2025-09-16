يستهدف النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، العودة للمشاركة مع فريقه من جديد، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وتعرض الفرنسي لالتواء في الكاحل في 10 أغسطس أثناء التدريبات في فالديبيباس، مما أنهى استعداداته للموسم مبكرًا.

بدا الأمر مشكلة بسيطة في البداية، لكن الوقت يُظهر أنها أكثر خطورة، وفي حالة كامافينجا اللاعب المعرّض للإصابة، يرغب ريال مدريد في توخي الحذر بشكل خاص.

العودة أمام مارسيليا

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن كامافينجا لا يزال بحاجة إلى وقت للتعافي قبل أن يتمكن من اللعب إلى جانب زملائه.

وخلال تدريبات الأمس في فالديبيباس، قام اللاعب السابق لرين ببعض التمارين بالكرة مع باقي المجموعة، لكن تدريباته كانت في الغالب فردية، وقد استبعد ريال مدريد تمامًا إمكانية مشاركته هذا السبت في ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الجهود الآن تتركز على معرفة ما إذا كان بإمكانه على الأقل الدخول في قائمة الفريق للمباراة المقبلة، والتي ستكون افتتاحية ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: يوم الثلاثاء 16 على ملعب سانتياجو برنابيو أمام أولمبيك مارسيليا.