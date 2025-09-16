المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

آس: كامافينجا يستهدف العودة مع ريال مدريد أمام مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:24 م 09/09/2025
كامافينجا

كامافينجا

يستهدف النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، العودة للمشاركة مع فريقه من جديد، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وتعرض الفرنسي لالتواء في الكاحل في 10 أغسطس أثناء التدريبات في فالديبيباس، مما أنهى استعداداته للموسم مبكرًا.

بدا الأمر مشكلة بسيطة في البداية، لكن الوقت يُظهر أنها أكثر خطورة، وفي حالة كامافينجا اللاعب المعرّض للإصابة، يرغب ريال مدريد في توخي الحذر بشكل خاص.

العودة أمام مارسيليا

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن كامافينجا لا يزال بحاجة إلى وقت للتعافي قبل أن يتمكن من اللعب إلى جانب زملائه.

وخلال تدريبات الأمس في فالديبيباس، قام اللاعب السابق لرين ببعض التمارين بالكرة مع باقي المجموعة، لكن تدريباته كانت في الغالب فردية، وقد استبعد ريال مدريد تمامًا إمكانية مشاركته هذا السبت في ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الجهود الآن تتركز على معرفة ما إذا كان بإمكانه على الأقل الدخول في قائمة الفريق للمباراة المقبلة، والتي ستكون افتتاحية ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: يوم الثلاثاء 16 على ملعب سانتياجو برنابيو أمام أولمبيك مارسيليا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني الليجا كامافينجا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg