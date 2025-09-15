يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته في نسخة الموسم الحالي (2025-2026).

ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا (15 لقبا) ويسعى لتعزيز سجله التاريخي في البطولة الأوروبية الأعلى شأنا.

بداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها ريال مدريد في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات ريال مدريد في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ريال مدريد × أولمبيك مارسيليا الفرنسي - 16 سبتمبر 2025 - 10 مساء

كايرات ألماتي الكازاخي × ريال مدريد - 30 سبتمبر 2025 - 7:45 مساء

ريال مدريد × يوفنتوس الإيطالي - 22 أكتوبر 2025 - 10 مساء

ليفربول الإنجليزي × ريال مدريد - 4 نوفمبر 2025 - 10 مساء

أولمبياكوس اليوناني × ريال مدريد - 26 نوفمبر 2025 - 10 مساء

ريال مدريد × مانشستر سيتي الإنجليزي - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

ريال مدريد × موناكو الفرنسي - 20 يناير 2026 - 10 مساء

بنفيكا البرتغالي × ريال مدريد - 28 يناير 2026 - 10 مساء

