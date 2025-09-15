يستعد أرسنال الإنجليزي لخوض رحلة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته في نسخة الموسم الحالي (2025-2026).

ويسعى أرسنال للتتويج بلقبه الأول في البطولة الأوروبية الأعلى شأنا، علما بأن أفضل إنجازاته كان الحصول على وصافة نسخة 2005-2006.

بداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها أرسنال في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات أرسنال في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات أرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

أتلتيك بلباو الإسباني × أرسنال - 16 سبتمبر 2025 - 7:45 مساء

أرسنال × أولمبياكوس اليوناني - 1 أكتوبر 2025 - 10 مساء

أرسنال × أتلتيكو مدريد الإسباني - 21 أكتوبر 2025 - 10 مساء

سلافيا براج التشيكي × أرسنال - 4 نوفمبر 2025 - 7:45 مساء

أرسنال × بايرن ميونيخ الألماني - 26 نوفمبر 2025 - 10 مساء

كلوب بروج البلجيكي × أرسنال - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء

إنتر ميلان الإيطالي × أرسنال - 20 يناير 2026 - 10 مساء

أرسنال × كايرات الكازاخي - 26 يناير 2026 - 10 مساء

