عودة كامافينجا وبيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:21 م 15/09/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

عودة كامافينجا وبيلينجهام

شهدت قائمة ريال مدريد، عودة الثنائي إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام لأول مرة خلال الموسم الحالي، بعد غيابهم في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وغاب أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي وإندريك عن قائمة النادي الملكي، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية لخوض المباريات.

سبب تأخر انطلاق تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة مارسيليا

قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مارسيليا دوري أبطال أوروبا بيلينجهام كامافينجا

