المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كريستيان روميرو: لم أطلب الرحيل عن توتنهام أبدا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:34 م 15/09/2025
روميرو

كريستيان روميرو - قائد توتنهام

نفى اللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو ما تردد بشأن سعيه نحو الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، الصيف الماضي.

روميرو كان قريبًا من الرحيل عن توتنهام في الصيف، لكن وصول المدرب الدنماركي توماس فرانك دفع صاحب الـ27 عامًا إلى تجديد العقد لمدة أربع سنوات.

روميرو يعلق على مستقبله مع توتنهام

وقال روميرو في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن، اليوم الإثنين: "أنا سعيد جدًا في توتنهام.. النادي بالنسبة لي أشبه بالعائلة الكبيرة، وكنت سعيدًا منذ وصول توماس فرانك لأنه قرر تجديد عقدي، وأنا أحب طريقة عمله".

وأضاف: "الحديث عن رحيلي عن توتنهام في الصيف كان مجرد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لكنني لم أقل أبدًا إنني أريد الرحيل، ولم يصدر أي شيء مني يفيد بذلك".

قبل أن يختتم: "أحب طريقة عمل توماس فرانك.. أشعر دائمًا أن هناك مجال للتحسن، وهذا ما نسعى إليه يومًا بعد الآخر".

يشار إلى أن توتنهام يستعد لمواجهة فياريال الإسباني في افتتاحية مبارياتهما بالدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقدم سبيرز انطلاقة مميزة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز في 3 مباريات مع الخسارة مرة واحدة فقط.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
توتنهام هوتسبير كريستيان روميرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg