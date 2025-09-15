كريستيان روميرو: لم أطلب الرحيل عن توتنهام أبدا

نفى اللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو ما تردد بشأن سعيه نحو الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، الصيف الماضي.

روميرو كان قريبًا من الرحيل عن توتنهام في الصيف، لكن وصول المدرب الدنماركي توماس فرانك دفع صاحب الـ27 عامًا إلى تجديد العقد لمدة أربع سنوات.

روميرو يعلق على مستقبله مع توتنهام

وقال روميرو في تصريحات نشرها موقع فوتبول لندن، اليوم الإثنين: "أنا سعيد جدًا في توتنهام.. النادي بالنسبة لي أشبه بالعائلة الكبيرة، وكنت سعيدًا منذ وصول توماس فرانك لأنه قرر تجديد عقدي، وأنا أحب طريقة عمله".

وأضاف: "الحديث عن رحيلي عن توتنهام في الصيف كان مجرد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لكنني لم أقل أبدًا إنني أريد الرحيل، ولم يصدر أي شيء مني يفيد بذلك".

قبل أن يختتم: "أحب طريقة عمل توماس فرانك.. أشعر دائمًا أن هناك مجال للتحسن، وهذا ما نسعى إليه يومًا بعد الآخر".

يشار إلى أن توتنهام يستعد لمواجهة فياريال الإسباني في افتتاحية مبارياتهما بالدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقدم سبيرز انطلاقة مميزة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالفوز في 3 مباريات مع الخسارة مرة واحدة فقط.