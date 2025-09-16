المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

كومباني يوضح.. موقف جاكسون من المشاركة ضد تشيلسي في أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:51 م 16/09/2025
كومباني

فينسنت كومباني - مدرب بايرن ميونخ

تحدث المدير الفني فينسنت كومباني، مدرب نادي بايرن ميونخ، بشأن إمكانية مشاركة اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون أمام تشيلسي، في لقاء يقام مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويحل تشيلسي ضيفًا على بايرن ميونخ في ملعب أليانز آرينا.

كومباني يتحدث عن لقاء بايرن وتشيلسي

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي: "قمنا بكل ما علينا فعله من أجل مواجهة تشيلسي، ونتطلع إلى ليلة مثالية في دوري أبطال أوروبا خاصة على أرضنا في أليانز آرينا".

وأضاف: "نريد الفوز باللقب، ليس لدى بايرن ميونخ أي هدف آخر في دوري أبطال أوروبا.. بالطبع الفرق الأخرى تريد ذلك أيضًا، وعلينا الآن التركيز على تشيلسي فقط".

واستفاض المدرب البلجيكي: "نحتاج إلى الفوز في 6 مباريات من أجل التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، و4 انتصارات ستكفي من أجل الملحق الفاصل.. لذا ستكون هناك الكثير من الدراما في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن الجماهير تحب ذلك".

وواصل تصريحاته: "سأرى موقف نيكولاس جاكسون.. بالتأكيد سيكون لديه حافز كبير عندما يواجه فريقه السابق، وفي كل الأحوال هي مباراة خاصة بالنسبة له".

قبل أن يختتم: "نيكولاس جاكسون خاض أول حصة تدريبية حقيقية مع بايرن ميونخ في حضور جميع اللاعبين.. آمل بالطبع أن يسجل لنا الكثير من الأهداف، ولدينا مجموعة جيدة، وسيكون جزءًا منها وسيساعدنا".

يشار إلى أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون انضم إلى بايرن ميونخ في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2025، معارًا من تشيلسي.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
تشيلسي بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون

أخبار تهمك

