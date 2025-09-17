يخوض الحارس السلوفيني يان أوبلاك مباراته الرسمية رقم 500 مع نادي أتلتيكو مدريد، هذا المساء.

ويحل أتلتيكو ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة أوبلاك الـ500 مع أتلتيكو مدريد

يستعد أوبلاك لحراسة مرمى أتلتيكو مدريد للمرة الـ500 في مسيرته مع النادي العاصمي.

وقال أوبلاك في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، بشأن ذلك: "لم أكن أعلم أن مباراة ليفربول ستصادف المباراة الـ500، أتمنى أن أتمكن من اللعب في أنفيلد.. وأتذكر أن الذكريات كانت جميلة جدًا هنا في آخر مباراة قبل انتشار فيروس كورونا".

وكان أتلتيكو مدريد تفوق بالفعل (3-2) على ليفربول في ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2020، ليقصي حامل اللقب من المسابقة التي توج بها في النهاية، بايرن ميونخ.

يشار إلى أن أوبلاك يرتدي قميص أتلتيكو مدريد منذ صيف 2014، قادمًا آنذاك من صفوف بنفيكا.

الثالث في قائمة تاريخية

يظل أوبلاك في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ أتلتيكو مدريد، كالتالي:

1) كوكي: 678 مباراة

2) أديلاردو رودريجيز: 504 مباريات

3) يان أوبلاك: 499 مباراة

جدير بالذكر أن كوكي، صاحب الرقم القياسي، ما يزال يلعب لصالح أتلتيكو مدريد بعد أن مدد العقد حتى يونيو المقبل من عام 2026.