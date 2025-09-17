المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الثالث في قائمة تاريخية.. أوبلاك يظهر للمرة الـ500 مع أتلتيكو مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:04 م 17/09/2025
أوبلاك

أوبلاك يواصل الدفاع عن شعار أتلتيكو مدريد

يخوض الحارس السلوفيني يان أوبلاك مباراته الرسمية رقم 500 مع نادي أتلتيكو مدريد، هذا المساء.

ويحل أتلتيكو ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة أوبلاك الـ500 مع أتلتيكو مدريد

يستعد أوبلاك لحراسة مرمى أتلتيكو مدريد للمرة الـ500 في مسيرته مع النادي العاصمي.

وقال أوبلاك في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، بشأن ذلك: "لم أكن أعلم أن مباراة ليفربول ستصادف المباراة الـ500، أتمنى أن أتمكن من اللعب في أنفيلد.. وأتذكر أن الذكريات كانت جميلة جدًا هنا في آخر مباراة قبل انتشار فيروس كورونا".

وكان أتلتيكو مدريد تفوق بالفعل (3-2) على ليفربول في ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2020، ليقصي حامل اللقب من المسابقة التي توج بها في النهاية، بايرن ميونخ.

يشار إلى أن أوبلاك يرتدي قميص أتلتيكو مدريد منذ صيف 2014، قادمًا آنذاك من صفوف بنفيكا.

الثالث في قائمة تاريخية

يظل أوبلاك في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ أتلتيكو مدريد، كالتالي:

1) كوكي: 678 مباراة

2) أديلاردو رودريجيز: 504 مباريات

3) يان أوبلاك: 499 مباراة

جدير بالذكر أن كوكي، صاحب الرقم القياسي، ما يزال يلعب لصالح أتلتيكو مدريد بعد أن مدد العقد حتى يونيو المقبل من عام 2026.

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد يان أوبلاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg