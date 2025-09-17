أعلن الروماني كريستيان كييفو، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي يخوض مواجهة قوية أمام أياكس الهولندي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، حيث يسعى إنتر ميلان للعودة بنتيجة إيجابية في مستهل مشواره الأوروبي، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور.

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي، دي فريج، باستوني

خط الوسط: دومفريز، باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان، ديماركو

الهجوم: تورام، إسبوزيتو

البدلاء: دي جينارو، مارتينيز، زيلينسكي، سوتشيتش، لاوتارو، لويس هنريكي، بوني، أتشيربي، فراتيسي، ضيوف، كارلوس أوجوستو، بيسك.

تشكيل أياكس:

حراسة المرمى: جاروس

خط الدفاع: جائي، إيتاكورا، باس، فيجندال

خط الوسط: ريجير، كلاسن، تايلور

خط الهجوم: إدفاردسن، ويجورست، جودتس

البدلاء: هيركينز، باسفير، لوكاس روزا، مورو، دولبيرج، جلوخ، ماكونيل، موكيو، فيتز جيم، سوتالو، ألدرز، بونيدة.