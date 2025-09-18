المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سجل وصنع.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:15 ص 18/09/2025
صلاح

صلاح من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

قاد اللاعب المصري محمد صلاح، ليفربول، إلى الفوز (3-2) على أتلتيكو مدريد، في مباراة جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل صلاح هدفًا في مرمى أتلتيكو مدريد، كما صنع.

ماذا قدم صلاح أمام أتلتيكو مدريد؟

تمكن صلاح من تسجيل هدفه رقم 52 في منافسات دوري أبطال أوروبا، باحتساب أهداف الأدوار الرئيسية والتمهيدية معًا، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين، متخطيًا الفرنسي تيري هنري.

وعلى مستوى الأدوار الرئيسية فقط في دوري أبطال أوروبا، وصل صلاح إلى هدفه الـ48.

وفيما يلي، إحصائيات صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد..

- عدد الدقائق: 90

- الأهداف: 1

- التمريرات الحاسمة: 1

- اللمسات: 56

- التمريرات الصحيحة: 32 من 38 (84%)

- التمريرات المفتاحية: 3

- صناعة فرص محققة: 2

- التسديدات على المرمى: 3

- التسديدات خارج المرمى: 2

- التسديدات في القائم: 1

- المراوغات الناجحة: 2 من 3

- الالتحامات الناجحة: 3 من 9

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح

الإحصائيات

