كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
21:00
الأخدود

الأخدود

إيزاك يعلق على ظهوره الأول مع ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:22 م 18/09/2025
إيزاك

إيزاك - ليفربول

علق السويدي ألكسندر إيزاك على أول ظهور له مع ليفربول عندما شارك ضد أتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك إيزاك أساسيًا لأول مرة مع ليفربول وتم استبداله في الدقيقة 58.

وانتصر ليفربول على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وتقدم ليفربول (2-0) بعد ست دقائق فقط، لكن أتلتيكو مدريد عاد بفضل ثنائية ماركوس يورينتي، قبل أن يحرز فيرجيل فان دايك هدفًا حاسمًا في الدقائق الـ+90.

وأعرب إيزاك عن سعادته بالظهور الأول مع ليفربول والترحيب به من جانب الجماهير.

وكتب إيزاك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ليلة رائعة لظهوري الأول، شكرًا لكم على الترحيب الحار يا ريدز".

سجل وصنع.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد؟

 

 

ليفربول محمد صلاح ليفربول أتلتيكو مدريد فان دايك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

