إيزاك يعلق على ظهوره الأول مع ليفربول

علق السويدي ألكسندر إيزاك على أول ظهور له مع ليفربول عندما شارك ضد أتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك إيزاك أساسيًا لأول مرة مع ليفربول وتم استبداله في الدقيقة 58.

وانتصر ليفربول على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وتقدم ليفربول (2-0) بعد ست دقائق فقط، لكن أتلتيكو مدريد عاد بفضل ثنائية ماركوس يورينتي، قبل أن يحرز فيرجيل فان دايك هدفًا حاسمًا في الدقائق الـ+90.

وأعرب إيزاك عن سعادته بالظهور الأول مع ليفربول والترحيب به من جانب الجماهير.

وكتب إيزاك على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ليلة رائعة لظهوري الأول، شكرًا لكم على الترحيب الحار يا ريدز".

