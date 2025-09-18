واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، تألقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، مع ناديه مانشستر سيتي، خلال مواجهة نابولي الإيطالي، في مرحلة الدوري، خلال اللقاء المقام على أرضية ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي، برأسية خادعة في الدقيقة 56، بعد تمريرة من فيل فودين.

ورفع هالاند رصيده التهديفي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 50 هدفًا، سجلها مع 3 أندية، هي: ريد بول سالزبورج، بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في البطولة الأوروبية، خلال 49 مباراة فقط، محطمًا رقم النجم الهولندي رود فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

هالاند يعادل إنزاجي في دوري أبطال أوروبا

وكان نيستلروي يحمل الرقم القياسي السابق، بتسجيله الهدف رقم 50 له في المسابقة، بعد 62 لقاء، عام 2007.

هالاند.. ماكينة الأهداف تعيش أفضل نسخة مع مانشستر سيتي

كما ارتقى هالاند للمركز الثاني عشر، في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (باحتساب أهداف التصفيات).

وتساوى هالاند مع النجم الإيطالي فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، بعدما تجاوز الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش ودي ستيفانو.