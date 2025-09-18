المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الهدف رقم 50.. هالاند يحطم رقم فان نيستلروي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:33 م 18/09/2025
هالاند مهاجم مانشستر سيتي

إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، تألقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، مع ناديه مانشستر سيتي، خلال مواجهة نابولي الإيطالي، في مرحلة الدوري، خلال اللقاء المقام على أرضية ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي، برأسية خادعة في الدقيقة 56، بعد تمريرة من فيل فودين.

ورفع هالاند رصيده التهديفي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 50 هدفًا، سجلها مع 3 أندية، هي: ريد بول سالزبورج، بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في البطولة الأوروبية، خلال 49 مباراة فقط، محطمًا رقم النجم الهولندي رود فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

هالاند يعادل إنزاجي في دوري أبطال أوروبا

وكان نيستلروي يحمل الرقم القياسي السابق، بتسجيله الهدف رقم 50 له في المسابقة، بعد 62 لقاء، عام 2007.

هالاند.. ماكينة الأهداف تعيش أفضل نسخة مع مانشستر سيتي

كما ارتقى هالاند للمركز الثاني عشر، في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (باحتساب أهداف التصفيات).

وتساوى هالاند مع النجم الإيطالي فيليبو إنزاجي، مهاجم ميلان السابق، بعدما تجاوز الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش ودي ستيفانو.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg