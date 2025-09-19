أعلن نادي برشلونة عن ملعب مباراته المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ضد باريس سان جيرمان، المقرر لها في شهر أكتوبر المقبل.

برشلونة كان قد عاد بانتصار ثمين من خارج ملعبه على حساب نيوكاسل يونايتد (2-1)، في أولى مواجهات مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ملعب برشلونة

ووفقًا لما ذكره برشلونة في بيان رسمي، ستقام المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي (ملعب مونتجويك).

ومن المقرر إقامة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الموافق يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل، في تمام التاسعة مساءً.

كما أضاف برشلونة في بيانه رسمي، أن النادي يواصل العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو، خلال الأشهر المقبلة.

ويخوض برشلونة مبارياته خلال الفترة الأخيرة في البطولات المحلية، على رأسها الدوري الإسباني، على ملعب يوهان كرويف.

ويستضيف برشلونة نظيره خيتافي، في الليجا، بحلول العاشرة مساء بعد غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.