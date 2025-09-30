غاب دومينيك سولانكي، لاعب توتنهام الإنجليزي، مرة أخرى عن مران الفريق، وذلك قبل رحلة الفريق إلى النرويج لمواجهة مضيفه بودو جليمت، بدوري أبطال أوروبا.

آخر مرة لعب فيها سولانكي مع توتنهام كانت يوم 23 أغسطس أمام مانشستر سيتي، وعاد قبل أيام للتدريبات بعد معاناة من إصابة في الكاحل عطلت تحضيراته للموسم.

وأكدت شبكة "ESPN" أن سولانكي كان غائبا صباح اليوم الإثنين عن مران الفريق اللندني.

وفي ظل عدم قدرة المهاجم الإنجليزي على المشاركة في المران المفتوح قبل السفر لمواجهة بودو جليمت غدا الثلاثاء، فإن الفريق سيدخل المباراة ولديه خيارات قليلة في خط الهجوم.

وغاب أيضا راندال كولو مواني، المهاجم المعار من باريس سان جيرمان حيث يتعافى من الإصابة بشد عضلي، بينما شارك بن ديفيز في التدريبات بعد تعافيه من مشكلة طفيفة في الركبة.

وشارك كوتا تاكاي، المنضم للفريق في الصيف، بعد أن تعافى من مشكلة في اللفافة الأخمصية خلال الأشهر الماضية، كما عاد إيفيس بيسوما للتدريبات.

ولم يلعب بيسوما مع توتنهام هذا الموسم بعد أن تم استبعاده من تشكيلة كأس السوبر الأوروبي بسبب تأخره المتكرر، ثم تعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات بعد أيام قليلة.