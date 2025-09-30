المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

دوري أبطال أوروبا.. سولانكي يغيب عن تدريبات توتنهام قبل مواجهة بودو جليمت

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:25 م 29/09/2025
سولانكي

دومينيك سولانكي

غاب دومينيك سولانكي، لاعب توتنهام الإنجليزي، مرة أخرى عن مران الفريق، وذلك قبل رحلة الفريق إلى النرويج لمواجهة مضيفه بودو جليمت، بدوري أبطال أوروبا.

آخر مرة لعب فيها سولانكي مع توتنهام كانت يوم 23 أغسطس أمام مانشستر سيتي، وعاد قبل أيام للتدريبات بعد معاناة من إصابة في الكاحل عطلت تحضيراته للموسم.

وأكدت شبكة "ESPN" أن سولانكي كان غائبا صباح اليوم الإثنين عن مران الفريق اللندني.

وفي ظل عدم قدرة المهاجم الإنجليزي على المشاركة في المران المفتوح قبل السفر لمواجهة بودو جليمت غدا الثلاثاء، فإن الفريق سيدخل المباراة ولديه خيارات قليلة في خط الهجوم.

وغاب أيضا راندال كولو مواني، المهاجم المعار من باريس سان جيرمان حيث يتعافى من الإصابة بشد عضلي، بينما شارك بن ديفيز في التدريبات بعد تعافيه من مشكلة طفيفة في الركبة.

وشارك كوتا تاكاي، المنضم للفريق في الصيف، بعد أن تعافى من مشكلة في اللفافة الأخمصية خلال الأشهر الماضية، كما عاد إيفيس بيسوما للتدريبات.

ولم يلعب بيسوما مع توتنهام هذا الموسم بعد أن تم استبعاده من تشكيلة كأس السوبر الأوروبي بسبب تأخره المتكرر، ثم تعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات بعد أيام قليلة.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
دوري أبطال أوروبا توتنهام دومينيك سولانكي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

