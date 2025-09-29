المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب إنتر: أشعر بالرضا عن لاعبي فريقي.. وأتوقع مباراة صعبة ضد سلافيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:11 م 29/09/2025
كيفو

كريستيان تشيفو

أكد كريستيان تشيفو، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، رضاه التام عن أداء لاعبيه في بداية الموسم، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالواقعية عند الحديث عن توقعاته للنتائج هذا الموسم.

إنتر ميلان يستعد لمواجهة سلافيا براج التشيكي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيفو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لطالما أعجبتني العروض التي قدمناها هذا الموسم حتى مع عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد، علينا أن نفكر في المباراة القادمة، لأن الخطر الكبير القادم قادم لا محالة."

وأضاف: "أتوقع دائما استمرارية وانتباها عاليا، أتوقع فريقا مسيطرا بشكل متزايد، وعلينا أن نكون جيدين في فهم لحظات المباراة،علينا أن نفهم ما نحتاجه لتحقيق الفوز".

وأوضح: "أكثر ما فاجأني في تشكيلة إنتر الحالية الرغبة في الهيمنة وإجراء التغييرات، هذه مجموعة من الرجال الحقيقيين".

وواصل: "هل نصل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ لا يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل البعيد، علينا أن نتحلى بالواقعية، فالتوقعات قد تُسبب خيبة أمل".

وأردف: لديّ 22 لاعبا أساسيا، هذا ما أؤمن به، سواءٌ بذل أحدهم جهدا أكبر أو أقل، فأنا دائما أتحمل المسؤولية".

وأتم: "أتوقع مباراة صعبة ضد سلافيا، كجميع المباريات الأوروبية، نعلم أن لديهم استمرارية، فهم لم يُهزموا هذا الموسم، وأنا متأكد من أنهم سيرغبون في تقديم مباراة رائعة".

دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان كريستيان تشيفو

