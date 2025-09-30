مدرب كايرات: حظوظنا أكبر من ريال مدريد

يرى المدير الفني رافاييل أورازباختين، مدرب نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني، أن فريقه يملك حظوظًا أكبر من ريال مدريد في المواجهة المرتقبة بينهما مساء غدٍ الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على كايرات في كازاخستان في مباراة تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

تصريحات مدرب كايرات عن ريال مدريد

وقال مدرب كايرات في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ريال مدريد: "سنواجه فريقًا سريعًا قادر على خلق هجمات مرتدة في أي لحظة".

وأضاف في رسالة إلى لاعبيه: "علينا أن نسيطر على مهاجمي ريال مدريد، لذا على المدافعين العمل بجدية كبيرة، وبذل قصارى جهدهم، وكذلك اللعب بذكاء".

وأكمل أورازباختين: "مباراة ريال مدريد ليست تاريخية بالنسبة إلينا فقط، بل لكل كازاخستان".

ويؤمن مدرب كايرات بحظوظ فريقه أمام بطل دوري أبطال أوروبا 15 مرة، بقوله: "المباراة على ملعبنا.. لذا فنحن نملك حظوظًا أكبر، ويجب أن نؤمن بأنفسنا".

يشار إلى أن كايرات الذي يشارك لأول مرة في منافسات دوري أبطال أوروبا، خسر (4-1) على يد سبورتينج لشبونة البرتغالي في الجولة الافتتاحية.